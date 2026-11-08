न्यूजीलैंड बनाम भारत: क्या हैमिल्टन वनडे में बारिश फिर डालेगी खलल? जानिए कैसा होगा मौसम 

भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। टीम ने बारिश से प्रभावित मुकाबलों में ऑकलैंड के ईडन पार्क और वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में जीत दर्ज की थी।

वेलिंगटन में उनकी जीत आसान नहीं थी। 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने 113 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन अंत में DLS से 4 रन से मुकाबला जीत लिया।

हैमिल्टन में जीत भारत को 3-0 की अजेय बढ़त दिलाएगी, जबकि न्यूजीलैंड वापसी करना चाहेगा।