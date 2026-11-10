न्यूजीलैंड बनाम भारत: बारिश के कारण रद्द हुआ तीसरा वनडे मुकाबला

सेडन पार्क, हैमिल्टन से पहले 2 वनडे मुकाबले ईडन पार्क और वेलिंगटन में खेले गए थे।

इन दोनों मैचों में भी बारिश ने खलल डाला था। पहले वनडे में भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

वहीं, दूसरे वनडे में भारत ने DLS नियम के तहत 4 विकेट से जीत हासिल की थी। दूसरी पारी के 26 ओवर पूरे होने के बाद बारिश के कारण आगे खेल नहीं हो सका था।