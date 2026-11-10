न्यूजीलैंड बनाम भारत: बारिश के कारण रद्द हुआ तीसरा वनडे मुकाबला
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। लगातार बारिश के चलते मैच में टॉस में भी देरी हुई। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि, एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। इससे पहले खेले गए दोनों वनडे मुकाबलों में भी बारिश ने खलल डाला था। हालांकि, डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत भारतीय टीम ने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की।
सीरीज
सीरीज में हुए मुकाबलों पर एक नजर
सेडन पार्क, हैमिल्टन से पहले 2 वनडे मुकाबले ईडन पार्क और वेलिंगटन में खेले गए थे।
इन दोनों मैचों में भी बारिश ने खलल डाला था। पहले वनडे में भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।
वहीं, दूसरे वनडे में भारत ने DLS नियम के तहत 4 विकेट से जीत हासिल की थी। दूसरी पारी के 26 ओवर पूरे होने के बाद बारिश के कारण आगे खेल नहीं हो सका था।
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𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻:— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
The third New Zealand-India ODI is called off due to rain.#TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/LtrfDalRcz