वेलिंगटन टेस्ट: न्यूजीलैंड के 368 के जवाब में भारत की अच्छी शुरुआत, ऐसा रहा दूसरा दिन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 368 रन बनाए, जिसमें हेनरी निकोल्स (175*) और ग्लेन फिलिप्स (118) ने शतक लगाए। इसके जवाब में भारत ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 159/1 का स्कोर बनाया। दूसरे दिन के स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल केएल राहुल (52) और देवदत्त पडिक्कल (16) बने हुए हैं। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
शानदार रही निकोल्स और फिलिप्स की बल्लेबाजी
कल के स्कोर 243/5 से आगे खेलने उतरी मेजबान टीम से फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक लगाया।
वह 216 गेंद में 118 रन बनाकर छठे विकेट के रूप में आउट हुए।
एक छोर से निरंतर रहे विकेटों के बीच निकोल्स ने तेजी से रन बटोरे। वह 335 गेंदों में 21 चौकों की मदद से 175 रन बनाकर नाबाद रहे। बता दें कि वह पहले दिन की समाप्ति तक 113 रन बनाकर नाबाद थे।
गेंदबाजी
भारत से बुमराह ने लिए 4 विकेट
भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 29 ओवर में 92 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए।
भारतीय तेज गेंदबाज ने टॉम लैथम (0), डेरिल मिचेल (1), टॉम ब्लंडल (5) और मैट हेनरी (1) को अपना शिकार बनाया।
अंशुल कंबोज ने 23 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 69 रन देते हुए 2 सफलता हासिल की।
आकाश दीप ने अपने 23 ओवर में 53 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किए।
शुरुआत
जायसवाल और राहुल ने दिलाई अच्छी शुरुआत
भारत से जायसवाल और राहुल की सलामी जोड़ी ने 130 रन की साझेदारी की।
जायसवाल अपने टेस्ट करियर के 8वें शतक से चूक गए। वह 89 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 85 रन बनाकर आउट हुए।
जायसवाल-राहुल न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच के दौरान शतकीय साझेदारी करने वाली चौथी भारतीय ओपनिंग जोड़ी बन गई।
इससे पहले 1994 में हैमिल्टन में नयन मोंगिया और नवजोत सिद्धू के बीच हुई 102 रनों की साझेदारी हुई थी।
राहुल
राहुल ने बनाया ये रिकॉर्ड
राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक लगाया। वह 116 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद हैं।
यह न्यूजीलैंड की धरती पर उनकी पहली ही पारी थी, जिसमें उन्होने अच्छा खेल दिखाया।
इसके साथ ही वह टेस्ट में सभी SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 50+ रन बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बने।
उनसे पहले वनडे प्रारूप में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और शिखर धवन ऐसा कर चुके हैं।
जानकारी
फिलहाल 209 रन से पीछे है भारतीय टीम
दूसरे दिन भारत ने 39 ओवर बल्लेबाजी की, जिसमें 139/1 रन का स्कोर बनाय। पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम फिलहाल 209 रन पीछे है। न्यूजीलैंड से मैट हेनरी ने इकलौता विकेट लिया।