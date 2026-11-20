राहुल ने खेली उपयोगी पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेलिंगटन टेस्ट: न्यूजीलैंड के 368 के जवाब में भारत की अच्छी शुरुआत, ऐसा रहा दूसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 11:06 am Nov 20, 202611:06 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 368 रन बनाए, जिसमें हेनरी निकोल्स (175*) और ग्लेन फिलिप्स (118) ने शतक लगाए। इसके जवाब में भारत ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 159/1 का स्कोर बनाया। दूसरे दिन के स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल केएल राहुल (52) और देवदत्त पडिक्कल (16) बने हुए हैं। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।