न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, दूसरा टी-20: फिल सॉल्ट शतक से चूके, हैरी ब्रूक ने भी लगाया अर्धशतक

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 85 रन की पारी खेली। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 5वें शतक से चूक गए। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 1,500 रन का आंकड़ा भी पार किया। वहीं, हैरी ब्रूक ने 78 रन की पारी खेली। इन दोनों की पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 236/4 का स्कोर बनाया। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही सॉल्ट की पारी सॉल्ट ने पारी के पहले ही ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ चौका और छक्का लगाकर अच्छी फॉर्म के संकेत दिए। उन्होंने क्राइस्टचर्च के मैदान पर कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा। अच्छी लय में दिख रहे सॉल्ट 56 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी की मदद से इंग्लैंड ने 200 रन का आंकड़ा पार किया।

सॉल्ट सॉल्ट ने रनों के मामले में जेसन रॉय को पीछे छोड़ा सॉल्ट टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की ओर से 1,500 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने। उनसे पहले जोस बटलर (3,869), इयोन मोर्गन (2,458), एलेक्स हेल्स (2,074), डेविड मलान (1,892), जॉनी बेयरस्टो (1,671) और जेसन रॉय (1,522) ऐसा कर चुके हैं। सॉल्ट के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब 49 मैचों में अब 38.50 की औसत के साथ 1,540 रन हो गए हैं। उन्होंने रनों के मामले में रॉय को पीछे छोड़ा है।

हैरी ब्रूक हैरी ब्रूक ने सिर्फ 22 गेंदों में लगाया अर्धशतक इंग्लैंड ने 68 रन के स्कोर पर जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब ब्रूक क्रीज पर आए। इंग्लिश कप्तान ने आते ही आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 35 गेंदों में 78 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 5वां अर्धशतक साबित हुआ।