न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: कॉनवे और लैथम के नाम रहा पहले दिन का खेल, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टेस्ट मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है। पहले दिन कीवी टीम ने 361/4 का स्कोर बना लिया था। विलियम ओ रुर्के (0*) नाबाद थे। दिन के आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने हेनरी निकोल्स (36) को पवेलियन की राह दिखाई। कीवी टीम के लिए टॉम लैथम (151) और डेवोन कॉनवे (157) ने शानदार शतकीय पारी खेली। ऐसे में आइए पहले दिन के खेल पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
पहले दिन का लेखा-जोखा
कीवी टीम ने पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। पहले विकेट के लिए लैथम और कॉनवे ने 433 गेंदों में 317 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि, इसके बाद आखिरी ओवरों में टीम के 3 बल्लेबाज जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए। जो रूट, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और गस एटिंकसन को 1-1 सफलता मिली। लैथम और कॉनवे को सामने इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बेअसर रहे।
शतक
कॉनवे ने जड़ा 8वां टेस्ट शतक
कॉनवे ने 224 गेंदों का सामना किया और 157 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 22 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 70.09 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 8वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 174 गेंदों में पूरा किया। लैथम और कॉनवे ने दूसरी बार टेस्ट क्रिकेट में 300+ की साझेदारी निभाई। इंग्लैंड की धरती पर पहली बार न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी ने ऐसा किया।
जानकारी
कॉनवे ने प्रथम श्रेणी करियर में पूरे किए 10,000 रन
कॉनवे ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली। 147वें मैच की 245वीं पारी में उन्होंने 10,000 रन पूरे किए। वह 86वां रन बनाते ही इस खास मुकाम तक पहुंचे। उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 26 शतक और 46 अर्धशतक हैं।
कप्तानी
लैथम ने खेली कप्तानी पारी
लैथम ने 214 गेंदों का सामना किया और 151 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 70.56 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 17वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 147 गेंदों में पूरा किया। इस पारी के दौरान उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। लैथम और कॉनवे ने बतौर ओपनिंग जोड़ी टेस्ट में 2,000 रन भी पूरे कर लिए।
कप्तान
22 साल के बाद इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के कप्तान ने लगाया शतक
22 साल के लंबे इंतजार के बाद न्यूजीलैंड के किसी कप्तान ने इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट शतक जड़ने का कारनामा किया। लैथम ने यह उपलब्धि हासिल करते हुए दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग की बराबरी की, जिन्होंने 2004 में इंग्लैंड में शतक लगाया था। इससे पहले 1973 में बेवन कॉन्गडन ने कप्तान के रूप में इंग्लैंड में टेस्ट शतक जड़ा था। लैथम अब इस खास सूची में शामिल होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे कप्तान बन गए हैं।