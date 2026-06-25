न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: कॉनवे और लैथम के नाम रहा पहले दिन का खेल, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा

पहले दिन का लेखा-जोखा

कीवी टीम ने पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। पहले विकेट के लिए लैथम और कॉनवे ने 433 गेंदों में 317 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि, इसके बाद आखिरी ओवरों में टीम के 3 बल्लेबाज जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए। जो रूट, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और गस एटिंकसन को 1-1 सफलता मिली। लैथम और कॉनवे को सामने इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बेअसर रहे।