टिकनर की जगह मैथ्यू फिशर को न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया है। फिशर भारत के खिलाफ टी-20 और वनडे सीरीज में भी टीम का हिस्सा थे।

वह दूसरे टेस्ट से पहले क्राइस्टचर्च में टीम से जुड़ेंगे।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार (27 नवंबर) से हेगले ओवल में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।