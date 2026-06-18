इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की स्थिति हुई मजबूत, दूसरे दिन ये रिकॉर्ड्स बने
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कीवी टीम ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। न्यूजीलैंड की पहली पारी 391 रन पर समाप्त हुई। जवाब में इंग्लैंड ने 220 रन बनाए हैं और उनके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं। अभी टीम पहली पारी के आधार पर 169 रन से पीछे है। दिन का खेल खत्म होने तक जोफ्रा आर्चर (0*) और जॉर्डन कॉक्स (22*) नाबाद हैं।
लेखा-जोखा
दूसरे दिन का लेखा-जोखा
न्यूजीलैंड के लिए दूसरे दिन ग्लेन फिलिप्स ने शतकीय पारी (100) खेली। काइल जैमिसन 41 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए जैकब बेथल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। आर्चर, मैथ्यू फिशर और सोनी बेकर ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में एमिलियो गे (53) ने इंग्लैंड के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, जो रूट 46 रन बनाकर आउट हुए। शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। मैट हेनरी और विलियम ओ रुर्के ने 2-2 सफलता हासिल की।
शतक
फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया
फिलिप्स ने 135 गेंदों में 18 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 133 गेंदों में पूरा किया। जैमीसन (41) के साथ 8वें विकेट के लिए उन्होंने 87 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। ये खिलाड़ी सभी प्रारूप में न्यूजीलैंड के लिए शतक लगाने वाला सिर्फ तीसरा बल्लेबाज बना। वह अब तक 19 टेस्ट खेल चुके हैं और इसकी 32 पारियों में 953 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उपलब्धि
फिलिप्स ने हासिल की ये उपलब्धि
इस शतक के साथ फिलिप्स के नाम खास उपलब्धि भी दर्ज हो गई। वह इंग्लैंड में नंबर-7 या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले चौथे कीवी बल्लेबाज बने हैं। सबसे पहले यह कारनामा विक पोलार्ड ने किया था, जिन्होंने 1973 में लॉर्ड्स टेस्ट में शतक जड़ा था। इस सूची में न्यूजीलैंड के ही पूर्व दिग्गज जॉन ब्रेसवेल (नॉटिंघम, 1986) दूसरे और जैकब ओरम (लॉर्ड्स, 2008) तीसरे पायदान पर मौजूद हैं।
अर्धशतक
एमिलियो ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया
एमिलियो ने इंग्लैंड की पहली पारी में 114 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके निकले। ये उनके टेस्ट करियर का लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने इसी सीरीज के पहले टेस्ट में अपना डेब्यू किया था। अब तक इस खिलाड़ी ने 2 टेस्ट की 3 पारियों में 118 रन बना लिए हैं। उनकी औसत 39.33 की रही है। उनके बल्ले से 2 पचासा निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 57 रन रहा है।