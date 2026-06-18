न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कमाल किया है (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की स्थिति हुई मजबूत, दूसरे दिन ये रिकॉर्ड्स बने

लेखन आदर्श कुमार 11:39 pm Jun 18, 202611:39 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कीवी टीम ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। न्यूजीलैंड की पहली पारी 391 रन पर समाप्त हुई। जवाब में इंग्लैंड ने 220 रन बनाए हैं और उनके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं। अभी टीम पहली पारी के आधार पर 169 रन से पीछे है। दिन का खेल खत्म होने तक जोफ्रा आर्चर (0*) और जॉर्डन कॉक्स (22*) नाबाद हैं।