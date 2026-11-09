न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में 2-0 से पीछे है (फाइल तस्वीर)

भारत के खिलाफ अगले वनडे मुकाबलों के लिए न्यूजीलैंड की टीम में हुए बड़े बदलाव

लेखन आदर्श कुमार 09:50 am Nov 09, 202609:50 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों से न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण बाकी दोनों मैचों से बाहर हो गए हैं। वहीं, ब्लेयर टिकनर को वेलिंगटन में खेले गए वनडे के दौरान हेलमेट पर गेंद लगी थी। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए अनिवार्य आराम पर रखा गया है। फर्ग्यूसन टी-20 सीरीज के दौरान लगी दाएं पिंडली की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं।