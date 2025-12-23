भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भारत के दौरे पर 11 जनवरी, 2026 से वनडे सीरीज और उसके बाद 21 जनवरी से टी-20 सीरीज खेलनी है। टी-20 विश्व कप 2026 से पहले होने वाली इन दोनों अहम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने अपनी टीमों की घोषणा की है। दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन को वनडे टीम में नहीं चुना गया है। आइए न्यूजीलैंड की टीमों पर एक नजर डालते हैं।
टीम
चोट से उबरने के बाद काइल जैमीसन की दोनों टीमों में हुई वापसी
भारत के दौरे के लिए न्यूजीलैंड के चयनकर्ताओं ने जेडेन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, बेवन जैकब्स और टिम रॉबिन्सन के साथ-साथ माइकल रे पर भी भरोसा जताया है। काइल जैमीसन चोट से ठीक होने के बाद दोनों प्रारूप में खेलेंगे, जबकि मार्क चैपमैन और मैट हेनरी टी-20 टीम में वापसी करेंगे। जेकब डफी, रचिन रविंद्र, विलियमसन, विल ओरुके और ब्लेयर टिकनर जैसे खिलाड़ियों को सम्भवतः वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए आराम दिया गया है
टीमें
न्यूजीलैंड की वनडे और टी-20 टीम
न्यूजीलैंड की वनडे टीम: निक केली, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कोनवे, जैक फाउल्केस, मिच हेय, काइल जैमिसन, जेडन लेन्नॉक्स, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, और विल यंग। टी-20 टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, बेवोन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, और इश सोढ़ी
कार्यक्रम
11 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज
टी-20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले दोनों टीमों के लिए यह सीरीज अहम रहने वाली हैं। 11 जनवरी से वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद 14 और 18 जनवरी को बचे हुए वनडे मैच होंगे। वहीं, 21 जनवरी को होने वाले मैच से टी-20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 23, 25, 28 और 31 जनवरी को टी-20 सीरीज के बचे हुए मुकाबले खेले जाएंगे।
भारतीय टीम
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
BCCI ने अभी इस द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित नहीं की है, जबकि टी-20 सीरीज के लिए टीम का चुनाव किया है। यही भारतीय टीम टी-20 विश्व कप के लिए भी चुनी गई है। भारतीय टी-20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और वॉशिंगटन सुंदर।