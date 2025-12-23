भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित

टीम

चोट से उबरने के बाद काइल जैमीसन की दोनों टीमों में हुई वापसी

भारत के दौरे के लिए न्यूजीलैंड के चयनकर्ताओं ने जेडेन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, बेवन जैकब्स और टिम रॉबिन्सन के साथ-साथ माइकल रे पर भी भरोसा जताया है। काइल जैमीसन चोट से ठीक होने के बाद दोनों प्रारूप में खेलेंगे, जबकि मार्क चैपमैन और मैट हेनरी टी-20 टीम में वापसी करेंगे। जेकब डफी, रचिन रविंद्र, विलियमसन, विल ओरुके और ब्लेयर टिकनर जैसे खिलाड़ियों को सम्भवतः वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए आराम दिया गया है