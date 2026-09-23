भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित कर दी गई है (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

लेखन आदर्श कुमार 07:42 am Sep 23, 202607:42 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने अपनी टीम घोषित कर दी है। चोटिल होने के कारण रचिन रविंद्र पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं, तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की टी-20 टीम में वापसी हुई है। मिचेल सैंटनर टीम के कप्तान होंगे। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।