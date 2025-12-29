न्यूजीलैंड के डग ब्रेसवेल ने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लिया, जानिए उनका करियर

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है। उन्होंने आखिरी बार 2023 में न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट मैच खेला था। वह पसली की चोट के कारण इस सीजन में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं खेल पाए, और लंबे समय से चोट से जूझने के कारण से ब्रेसवेल ने संन्यास लेने का फैसला किया। आइए उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

बयान ब्रेसवेल के पिता और चाचा भी रहे हैं क्रिकेटर ब्रेसवेल ने कहा, "यह मेरी जिंदगी का एक गौरवपूर्ण हिस्सा रहा है, और कुछ ऐसा जिसकी मैंने एक युवा क्रिकेटर के तौर पर ख्वाहिश की थी।" उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) का आभार व्यक्त किया। ब्रेसवेल एक जाने-माने क्रिकेट परिवार से आते हैं, उनके पिता ब्रेंडन और चाचा जॉन दोनों ने टेस्ट मैच खेले हैं। इसके साथ-साथ न्यूजीलैंड की वर्तमान टीम में माइकल ब्रेसवेल मौजूद हैं, जो डग के चचेरे भाई हैं।

करियर ऐसा रहा ब्रेसवेल का अंतरराष्ट्रीय करियर ब्रेसवेल ने 28 टेस्ट क्रिकेट मैचों में 38.82 की औसत से 74 विकेट लिए, जिसमें 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी शामिल हैं। 21 वनडे मैचों में उन्होंने 32.50 की औसत से 26 विकेट लिए। दूसरी तरफ बल्ले से उन्होंने 18.41 की औसत से 221 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 23.50 की औसत से 20 विकेट लिए। उन्होंने 11 पारियों में 21 की औसत से 126 रन बनाए।

आंकड़े IPL में भी खेल चुके हैं ब्रेसवेल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के अलावा, ब्रेसवेल ने IPL 2012 में दिल्ली कैपिटल्स (तब डेयरडेविल्स), SA20 2024 में जोबर्ग सुपर किंग्स और इस साल की शुरुआत में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल स्टैग्स का प्रतिनिधित्व किया। IPL में उन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे। अपने टी-20 क्रिकेट करियर में उन्होंने 99 मैचों में 24.98 की औसत से 103 विकेट लिए। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 1,274 रन बनाए।

