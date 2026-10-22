टी-20 अंतरराष्ट्रीय: न्यूजीलैंड ने घरेलू सरजमीं पर बनाया भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टीम स्कोर

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का घरेलू मैदान पर तीसरा सबसे बड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर 212/4 रन रहा है। टीम ने 2019 में हैमिल्टन में यह स्कोर बनाया था।

वहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड का सर्वोच्च स्कोर 254/4 रन है, जो उसने 2022 में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया था।

इस सूची में दूसरा स्थान संयुक्त रूप से 243/5 और 243/6 रन का है। न्यूजीलैंड ने यह स्कोर वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबलों में बनाए थे।