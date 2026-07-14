न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में मेजबान वेस्टइंडीज को 5 विकेट हरा दिया है

न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में मेजबान वेस्टइंडीज को 5 विकेट हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 08:43 am Jul 14, 202608:43 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ कीवी टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। मुकाबले में पहले खेलते हुए कैरेबियन टीम 36 ओवर में ही 138 रन पर ढेर हो गई। जवाब में कीवी टीम ने 32.4 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।