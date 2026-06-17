डेवोन कॉनवे की केंद्रीय अनुबंध सूची में वापसी हो गई है

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने की अपने केंद्रीय अनुबंध की घोषणा, डेवोन कॉनवे की हुई वापसी

लेखन भारत शर्मा 02:55 pm Jun 17, 202602:55 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने साल 2026-27 सीजन के लिए अपने केंद्रीय अनुबंध की घोषणा कर दी है। इसमें 20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस बाद अनुबंध सूची में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर भी वापसी हुई है। केंद्रीय अनुबंध में कॉनवे की 2 साल बाद वापसी हुई है। वह वैश्विक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंटों में खेलने के लिए NZC के साथ एक अनौपचारिक समझौते में शामिल थे। आइए विस्तृत खबर जानते हैं।