न्यूजीलैंड क्रिकेट ने की अपने केंद्रीय अनुबंध की घोषणा, डेवोन कॉनवे की हुई वापसी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने साल 2026-27 सीजन के लिए अपने केंद्रीय अनुबंध की घोषणा कर दी है। इसमें 20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस बाद अनुबंध सूची में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर भी वापसी हुई है। केंद्रीय अनुबंध में कॉनवे की 2 साल बाद वापसी हुई है। वह वैश्विक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंटों में खेलने के लिए NZC के साथ एक अनौपचारिक समझौते में शामिल थे। आइए विस्तृत खबर जानते हैं।
अनुबंध
टिकनर के शानदार प्रदर्शन के चलते मिला अनुबंध
कॉनवे की वापसी के साथ-साथ टिक्नर का केंद्रीय अनुबंध सूची में लौटना विभिन्न प्रारूपों में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा है। मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने टिकनर की प्रशंसा करते हुए कहा, "टिकनर ने पिछले कुछ वर्षों में काफी मेहनत की है और अपने खेल को नए स्तर पर पहुंचाया है।" वाल्टर ने आगामी व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल को देखते हुए गेंदबाजी में गहराई बनाए रखने के लिए ब्लेयर को पूर्णकालिक अनुबंध पर रखने के महत्व पर भी बल दिया।
महत्व
वाल्टर ने कॉनवे की उपलब्धता का महत्व बताया
वाल्टर ने कॉनवे की पूर्णकालिक उपलब्धता पर खुशी व्यक्त की, खासकर पूर्व कप्तान केन विलियमसन के हाल ही में संन्यास लेने के बाद। उन्होंने कहा, "कॉनवे काफी समय से तीनों प्रारूपों में टीम के नियमित सदस्य रहे हैं, यहां तक कि जब वे अस्थायी अनुबंध पर थे तब भी।" मुख्य कोच ने आगे कहा कि इतने रोमांचक क्रिकेट मैचों के बीच कॉनवे जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी का टीम में वापस आना बहुत अच्छा है।
बदलाव
केंद्रीय अनुबंध सूची में क्या हुए बदलाव?
केंद्रीय अनुबंध सूची में आदित्य अशोक और मुहम्मद अब्बास को बाहर कर दिया गया है, जिससे कॉनवे और टिकनर को जगह मिली है। वहीं, माइकल ब्रैसवेल और मार्क चैपमैन ने सीमित ओवर क्रिकेट विशेषज्ञ के रूप में सूची में शामिल होने का अनुरोध किया है। अंतिम 20 खिलाड़ियों की केंद्रीय अनुबंध सूची में टॉम ब्लंडेल, ब्रैसवेल, चैपमैन, कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स और मिच हे सहित अन्य खिलाड़ी शामिल हैं।
जानकारी
केंद्रीय अनुबंध सूची में शामिल खिलाड़ियों की सूची
केंद्रीय अनुबंध में शामिल खिलाड़ी: टॉम ब्लंडेल, ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मिच हे, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, विल ओरूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और विल यंग।