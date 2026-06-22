मैट हेनरी इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं

न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों ने इंग्लैंड की सरजमीं पर किया है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

लेखन भारत शर्मा 01:14 pm Jun 22, 202601:14 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे ओवल टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 253 रन के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही मेहमान टीम में सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 विकेट चटकाकर जीत में अहम भूमिका निभाइ। ऐसे में आइए इंग्लैंड की सरजमीं पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।