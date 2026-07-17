न्यूजीलैंड ने सीरीज में बनाई 2-1 से बढ़त (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में बनाई 2-1 से बढ़त

लेखन अंकित पसबोला 10:15 am Jul 17, 202610:15 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराया। गुयाना में खेले गए मैच में मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 140 रन पर ही सिमट गई। जवाब में कीवी टीम ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की सीरीज में कीवी टीम ने फिलहाल 2-1 से बढ़त बना ली है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।