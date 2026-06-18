ग्लेन फिलिप्स भी इस सूची में शामिल हो गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

न्यूजीलैंड के लिए इन चुनिंदा खिलाड़ियों ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में लगाए हैं शतक

लेखन आदर्श कुमार 08:17 pm Jun 18, 202608:17 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय) में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए अब तक केवल चुनिंदा खिलाड़ियों ने ही यह मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने अपनी तकनीक, निरंतरता और आक्रामक बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है। इन खिलाड़ियों ने अलग-अलग परिस्थितियों में रन बनाकर कीवी टीम को कई यादगार जीत दिलाई हैं। ऐसे में आइए इन खिलाड़ियों के आंकड़े जान लेते हैं।