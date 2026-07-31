नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम: जानिए इस मुकाबले में किसका पलड़ा रहा है भारी
क्या है खबर?
इस समय जारी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। वह दूसरी बार इन खेलों के पदक के लिए चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। ग्लासगो में उनके सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम भी रहने वाले हैं। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर और नदीम ने 78.63 के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ फाइनल में जगह बनाई है। आइए इन दोनों खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा के बारे में जानते हैं।
आमने-सामने
सिर्फ पेरिस ओलंपिक में नीरज से आगे रहे थे नदीम
अब तक ये दोनों खिलाड़ी कुल 11 टूर्नामेंट में आमने-सामने रहे हैं, जिसमें से 10 में नीरज ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
सिर्फ एक बार नदीम भारतीय खिलाड़ी से अच्छा प्रदर्शन कर सके हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में नदीम ने 92.97 मीटर का शानदार थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया था।
उस स्पर्धा में नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया था।
टोक्यो
टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जीता था स्वर्ण
टोक्यो ओलंपिक 2020 के खत्म होने से एक दिन पहले भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन आया था।
भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारत के इतिहास में सिर्फ दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था।
उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था।
नदीम ने 84.62 मीटर का सबसे बेहतर थ्रो किया था और वह 5वें स्थान पर रहे थे।
राष्ट्रमंडल
राष्ट्रमंडल खेलों में कैसी रही थी दोनों की भिड़ंत?
यह दूसरे राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं, जिसके फाइनल में नदीम और नीरज आमने-सामने होंगे।
2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए खेलों में नीरज ने 86.47 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता था।
उस संस्करण में नदीम 8वें स्थान पर रहे थे। उन्होंने 76.02 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था।
इसके बाद 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में नीरज चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सके थे।
चैंपियनशिप
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 बार नदीम से आगे रहे नीरज
नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था।
उस संस्करण का नदीम (87.82 मीटर) दूसरे स्थान पर रहे थे।
2022 में इस चैंपियनशिप में नीरज ने 88.13 मीटर के साथ दूसरा और नदीम ने 86.16 मीटर के साथ पांचवां स्थान हासिल किया था।
2025 संस्करण में नीरज 8वें (84.03 मीटर) और नदीम 10वें (82.75 मीटर) पर रहे थे।
जानकारी
इन टूर्नामेंट में भी नीरज रहे थे बेहतर
नीरज ने दक्षिण एशियाई खेल (2016), एशियाई जूनियर चैंपियनशिप (2016), विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप (2016), एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप (2017), और एशियाई खेलों (2018) में भी नदीम से बेहतर प्रदर्शन किया था।