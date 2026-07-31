फाइनल में नीरज के सामने होंगे अरशद (तस्वीर: एक्स/dhillow_)

नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम: जानिए इस मुकाबले में किसका पलड़ा रहा है भारी

लेखन अंकित पसबोला 03:00 pm Jul 31, 202603:00 pm

क्या है खबर?

इस समय जारी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। वह दूसरी बार इन खेलों के पदक के लिए चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। ग्लासगो में उनके सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम भी रहने वाले हैं। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर और नदीम ने 78.63 के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ फाइनल में जगह बनाई है। आइए इन दोनों खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा के बारे में जानते हैं।