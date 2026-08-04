राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे नीरज चोपड़ा
क्या है खबर?
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को होने वाली लॉजेन डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में उन्हें एक बार फिर दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों से चुनौती मिलेगी। नीरज के साथ पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, त्रिनिदाद और टोबैगो के शोर्न वॉलकॉट तथा श्रीलंका के लिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 में स्वर्ण पदक विजेता और विश्व नंबर-1 रुमेश पाथिराजे भी मैदान पर उतरेंगे। नीरज ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में रजत पदक जीता था।
राष्ट्रमंडल
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऐसा रहा नीरज प्रदर्शन
नीरज ने पहले प्रयास में 80.97 मीटर का थ्रो किया था और अपने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का थ्रो करते हुए सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया।
उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 81.29 मीटर का थ्रो करके अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद की।
कठिन परिस्थितियों में उनका चौथा थ्रो 80.73 मीटर का शानदार रहा। नीरज अपना 5वां थ्रो दर्ज नहीं कराना चाहते थे और इसलिए वह लाइन के पार चले गए। वह अपने आखिरी थ्रो में लड़खड़ा गए।
उपलब्धि
नीरज ने हासिल की थी ये उपलब्धि
नीरज ने अपना दूसरा चैंपियनशिप खिताब जीता था। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुई चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीता था और अब उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया।
वह एशियाई खेल (2018 और 2022) में 2 बार पदक (स्वर्ण) विजेता रह चुके हैं।
नीरज 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन्होंने 2020 में स्वर्ण और 2024 में रजत पदक जीता था।
उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। उन्होंने डायमंड लीग 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया था।