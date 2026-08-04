नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को खेलते हुए नजर आएंगे (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे नीरज चोपड़ा

लेखन आदर्श कुमार 02:39 pm Aug 04, 202602:39 pm

क्या है खबर?

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को होने वाली लॉजेन डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में उन्हें एक बार फिर दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों से चुनौती मिलेगी। नीरज के साथ पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, त्रिनिदाद और टोबैगो के शोर्न वॉलकॉट तथा श्रीलंका के लिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 में स्वर्ण पदक विजेता और विश्व नंबर-1 रुमेश पाथिराजे भी मैदान पर उतरेंगे। नीरज ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में रजत पदक जीता था।