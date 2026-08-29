नीरज चोपड़ा एशियाई खेल और डायमंड लीग फाइनल से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टखने में लगी गंभीर चोट के कारण एशियाई खेल 2026 और डायमंड लीग 2026 के फाइनल से बाहर हो गए हैं। इस गंभीर चोट के चलते उनका साल 2026 का खेल सत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया। लॉजेन डायमंड लीग में शानदार वापसी के ठीक बाद प्रशिक्षण के दौरान नीरज को यह चोट लगी थी। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने दोनों प्रतियोगिताओं से बाहर होने का फैसला किया है।
दर्द
नीरज ने सोशल मीडिया पर बयां किया अपना दर्द
नीरज ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट में इस बात की पुष्टि की।
उन्होंने लिखा, 'कड़े अभ्यास के बाद, मुझे आखिरकार महसूस होने लगा था कि मैं लॉजेन में सीजन के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गति हासिल कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने का लिगामेंट टूट गया। अपने डॉक्टर और टीम से चर्चा के बाद, हमने यह फैसला किया है कि मैं इस सीजन के बचे हुए सभी मैचों से बाहर रहूंगा।'
निरशा
नीरज ने चोट को बताया बेहद निराशाजनक
नीरज आगे अपनी निराशा जाहिर करते हुए लिखा, 'यह बेहद निराशाजनक है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लय हासिल करने के बहुत करीब हूं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, उतार-चढ़ाव इस यात्रा का एक हिस्सा हैं।'
उन्होंने आगे लिखा, 'मेरा पूरा ध्यान अब पूरी तरह से ठीक होने और पहले से भी अधिक मजबूत होकर वापसी करने पर है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।'
झटका
फॉर्म में वापसी के तुरंत बाद लगा बड़ा झटका
नीरज के लिए यह चोट इसलिए अधिक नुकसानदेह है क्योंकि उन्होंने हाल ही में स्विट्जरलैंड के लॉजेन डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन किया था।
वहां उन्होंने 88.05 मीटर का थ्रो फेंककर सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान हासिल किया था।
वह श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिरागे (88.14 मीटर) से महज 9 सेंटीमीटर पीछे रह गए थे।
इसके बाद लगा था कि उन्होंने अपनी लय हासिल कर ली है, लेकिन चोट ने झटका दे दिया।
प्रदर्शन
कैसा रहा है नीरज का साल 2026 का सीजन?
साल 2026 में नीरज चोपड़ा ने लॉजेन से पहले केवल 2 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, जहां वे अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे थे।
दोहा डायमंड लीग में वह चौथे स्थान पर रहे थे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में वह दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन 86 मीटर की दूरी भी पार नहीं कर पाए थे।
लॉजेन के बाद उनसे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक की उम्मीदें थीं, लेकिन इस झटके से भारत के पदक अभियान को नुकसान पहुंचा है।