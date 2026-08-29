नीरज चोपड़ा चोट के कारण एशियाई खेल और डायमंड लीग फाइनल से बाहर हो गए हैं

नीरज चोपड़ा एशियाई खेल और डायमंड लीग फाइनल से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण

लेखन भारत शर्मा 03:22 pm Aug 29, 202603:22 pm

क्या है खबर?

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टखने में लगी गंभीर चोट के कारण एशियाई खेल 2026 और डायमंड लीग 2026 के फाइनल से बाहर हो गए हैं। इस गंभीर चोट के चलते उनका साल 2026 का खेल सत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया। लॉजेन डायमंड लीग में शानदार वापसी के ठीक बाद प्रशिक्षण के दौरान नीरज को यह चोट लगी थी। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने दोनों प्रतियोगिताओं से बाहर होने का फैसला किया है।