दोहा डायमंड लीग: नीरज चोपड़ा चौथे स्थान पर रहे, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किया क्वालीफाई
क्या है खबर?
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वह चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास 85.69 मीटर का किया। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 88.68 मीटर का थ्रो कर खिताब अपने नाम किया। एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कर्टिस थॉम्पसन ने 85.99 मीटर का थ्रो फेंका और वह तीसरे स्थान पर रहे। नीरज पदक नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफाइ कर लिया।
राष्ट्रमंडल
ऐसा रहा नीरज का खेल
नीरज ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए निर्धारित 82.61 मीटर के मानक को आसानी से पार कर लिया। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 82.77 मीटर का थ्रो किया। वह इस सीजन 85 मीटर के मार्क को पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने। लगभग एक साल बाद प्रतिस्पर्धी मैदान पर लौटे भारतीय स्टार ने पहले प्रयास में फाउल किया, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करते हुए 82.77 मीटर, 85.69 मीटर और 83.45 मीटर के थ्रो दर्ज किए।
प्रदर्शन
पथिरागे लगातार कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन
पथिरागे पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। दोहा डायमंड लीग में मिली जीत इस सत्र में उनकी दूसरी डायमंड लीग खिताबी सफलता रही। इससे पहले 5 जून को रोम में आयोजित गोल्डन गाला पिएत्रो मेन्नेआ प्रतियोगिता में उन्होंने 92.62 मीटर का सर्वश्रेष्ठ और अपने करियर का सबसे लंबा थ्रो किया था। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने प्रतियोगिता का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था।
प्रदर्शन
आने वाले टूर्नामेंट में नीरज करना चाहेंगे अच्छा प्रदर्शन
राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट अभी बाकी हैं। ऐसे में नीरज से इन टूर्नामेंट में पदक की उम्मीद होगी। लगभग एक साल के बाद भी वह दुनिया के सबसे भरोसेमंद भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल हैं और प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। वहीं, एक इंटरव्यू में नीरज ने पाथिराजे को भविष्य के पदक दावेदार बताया था, अब वह उस भरोसे को सही साबित करते हुए लगातार बड़े मंचों पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
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🚨 Neeraj Chopra finishes a creditable 4th at the Doha Diamond League on his return after 274 hiatus, with a best throw of 85.69m, achieved in his third attempt.— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) June 19, 2026
✅The first Indian this season to cross the 85m mark.
✅ Qualified for Commonwealth Games 2026
✅ Second best Asian… pic.twitter.com/74ytKGeaFB