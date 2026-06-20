नीरज चोपड़ा ने चोट के बाद वापसी की है (फाइल तस्वीर)

दोहा डायमंड लीग: नीरज चोपड़ा चौथे स्थान पर रहे, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किया क्वालीफाई

लेखन आदर्श कुमार 02:06 am Jun 20, 202602:06 am

क्या है खबर?

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वह चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास 85.69 मीटर का किया। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 88.68 मीटर का थ्रो कर खिताब अपने नाम किया। एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कर्टिस थॉम्पसन ने 85.99 मीटर का थ्रो फेंका और वह तीसरे स्थान पर रहे। नीरज पदक नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफाइ कर लिया।