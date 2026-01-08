हरियाणा: 17 वर्षीय महिला निशानेबाज के साथ हुआ यौन उत्पीड़न, राष्ट्रीय कोच हुआ निलंबित

हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय निशानेबाज कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की महिला निशानेबाज के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फरीदाबाद के एक होटल में कोच ने घटना को अंजाम दिया। खिलाड़ी के परिवार की विस्तृत शिकायत के बाद मंगलवार को FIR दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ-साथ होटल के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

मामला क्या है पूरा मामला? FIR के अनुसार, घटना नई दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता के दौरान हुई। शिकायत में कहा गया है कि अंकुश ने प्रदर्शन मूल्यांकन के बहाने फरीदाबाद के एक होटल के कमरे में नाबालिग निशानेबाज के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने महिला थाना, NIT फरीदाबाद में POCSO एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बयान पुलिस ने क्या कहा? फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव ने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने होटल प्रशासन से घटना वाले दिन के सभी CCTV कैमरों की फुटेज तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि नाबालिग लड़की के आरोपों की पुष्टि की जा सके।" पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है। आरोपी कोच राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा नियुक्त 13 राष्ट्रीय पिस्टल कोचों में शामिल है। आरोप सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है।

नुकसान कोच ने दी थी खिलाड़ी को धमकी FIR में कहा गया है कि शुरुआत में खिलाड़ी को होटल की लॉबी में कोच से मिलने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में प्रदर्शन मूल्यांकन के बहाने उस पर कमरे में जाने का दबाव बनाया गया। कोच ने घटना के बारे में किसी को बताने पर उसका करियर बर्बाद करने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। बताया गया कि खिलाड़ी सदमे की हालत में होटल से निकली और बाद में पूरी घटना अपने परिवार को बताई।

