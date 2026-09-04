नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को प्रिटोरियस और कॉनर एस्टरहुइजेन (88) की सलामी जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई।

दोनों ने पॉवरप्ले में ही 70 रन बना दिए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 69 गेंदों में 156 रन की साझेदारी निभाई।

इस दौरान प्रिटोरियस ने अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह अपनी पारी में 53 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों से 101 रन बनाकर आउट हुए।