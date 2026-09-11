नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: कॉनर एस्टरहुइजेन ने वनडे में लगाया अपना शतक, जानिए उनके आंकड़े

दक्षिण अफ्रीका ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब टोनी डी जोरजी क्रीज पर आए।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर का कुल चौथा और नामीबिया के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया।

वह 87 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 79 रन बनाकर आउट हुए।

अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 24 मैचों में 40.76 की औसत से 856 रन बनाए हैं।