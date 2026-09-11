नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: कॉनर एस्टरहुइजेन ने वनडे में लगाया अपना शतक, जानिए उनके आंकड़े

नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: कॉनर एस्टरहुइजेन ने वनडे में लगाया अपना शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजेन ने नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में शतक लगाया। इस सलामी बल्लेबाज ने नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में 119 रन की पारी खेली। यह उनके युवा वनडे करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने टोनी डी जोरजी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी की। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही एस्टरहुइजेन की पारी
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉर्डन हरमन और एस्टरहुइजेन ने पहले विकेट के लिए 31 रन जोड़े।
हरमन 20 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद एस्टरहुइजेन ने डी जोरजी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 183 रन जोड़े।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे एस्टरहुइजेन ने 100 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।
वह 110 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 119 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
एस्टरहुइजेन ने लिस्ट-A करियर का पहला शतक लगाया
एस्टरहुइजेन ने नामीबिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले मैच में अपना वनडे डेब्यू किया था। अपने वनडे डेब्यू में वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए थे।
उन्होंने अब 2 वनडे पारियों में 129 रन बनाए हैं।
अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 18 मैचों की 14 पारियों में 513 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं।
उन्होंने 2022 में अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी।
टोनी डी जोरजी
टोनी डी जोरजी ने खेली 79 रन की पारी
दक्षिण अफ्रीका ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब टोनी डी जोरजी क्रीज पर आए।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर का कुल चौथा और नामीबिया के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया।
वह 87 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 79 रन बनाकर आउट हुए।
अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 24 मैचों में 40.76 की औसत से 856 रन बनाए हैं।
जानकारी
जोरजी ने लगाया लगातार दूसरा अर्धशतक
जोरजी ने नामीबिया के खिलाफ लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में 72 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका ने मैच 99 रन से जीता था।