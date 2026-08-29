नामीबिया टी-20 त्रिकोणीय सीरीज: दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

इस मुकाबले में प्रोटियाज बल्लेबाज ब्रेविस ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली।

यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 22 गेंदों में ही पूरा कर लिया।

वह अपनी पारी में 32 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर नाबाद रहे।

उन्होंने टोनी डी जोर्जी (15) के साथ 46 और और रुबिन हरमन (11*) के साथ 39* रन की साझेदारी निभाई।