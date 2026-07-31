खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली है

क्रिकेट टीम में चयन नहीं होने से नागपुर की युवा खिलाड़ी ने की आत्महत्या- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 01:24 pm Jul 31, 202601:24 pm

क्या है खबर?

नागपुर में 17 साल की क्रिकेट खिलाड़ी अदिति मोरेश्वर चौकांडे ने आत्महत्या कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) की टीम में चयन नहीं होने से काफी निराश थीं। यह घटना बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे लक्ष्मीनगर स्थित उनके घर पर हुई। मौके से एक नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा था, "मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ।" शुरुआती जांच में इसे उनकी निराशा से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।