वैभव सूर्यवंशी को नंबर-3 पर भेजने से भड़के मुरली कार्तिक, बोले- सही जगह नहीं हुआ इस्तेमाल

सूर्यवंशी को सीरीज के पहले टी-20 में मौका नहीं मिला था। ईशान किशन के चोटिल होने के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिला था।

वह दूसरे टी-20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए।

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज के तौर पर नहीं खेले।