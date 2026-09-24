WPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने ल्यूक विलियम्स को अपना प्रमुख कोच बनाया

46 साल के विलियम्स के पास कोचिंग का काफी अनुभव है, जिसमें WPL भी शामिल है।

उनके कार्यकाल में 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने खिताब पर कब्जा जमाया था। तब फाइनल में RCB ने DC को हराया था।

विलियम्स ने इस नई जिम्मेदारी को लेकर कहा, "मैं मुंबई इंडियंस जैसे सम्मानित और सफल संगठन से जुड़ने और खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ के इस प्रतिभाशाली समूह के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं।"