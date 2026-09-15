काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे मुकेश कुमार, नॉटिंघमशायर की टीम का बने हिस्सा 

मुकेश ने इंग्लैंड की परिस्थितियों को भारत से अलग बताते हुए इसे अपने लिए अच्छी चुनौती बताया।

उन्होंने कहा, "इंग्लैंड आना हमेशा एक अच्छी चुनौती होती है। नई परिस्थितियों में नई टीम के लिए खेलने का मौका मिलने से मैं उत्साहित हूं।"

वहीं, नॉटिंघमशायर के मुख्य कोच पीटर मूर्स ने भी सत्र के इस अहम दौर में मुकेश के टीम से जुड़ने पर खुशी जताई।

उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज के अनुभव से टीम को फायदा मिलने की उम्मीद जताई।