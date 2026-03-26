IPL इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जानिए उनका अब तक का सफर

फैन इसलिए IPL के दिग्गजों में शुमार हैं धोनी धोनी का IPL का सफर सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि दबाव में जीत गढ़ने की कहानी रहा है। IPL में साल 2008 से वह CSK की रीढ़ बने और टीम को 5 बार खिताब जिताया और ज्यादातर संस्करण में प्लेऑफ तक पहुंचाया। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती, कप्तानी में सटीक रणनीति और अंत में मैच खत्म करने की कला ने उन्हें अलग बनाया। मुश्किल हालात में शांत रहकर बाजी पलटना ही धोनी की सबसे बड़ी पहचान बना।

कप्तान IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तान अब IPL में धोनी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आते हैं। कप्तान के तौर पर उनके आंकड़े कमाल के हैं। उन्होंने साल 2008 में पहली बार इस लीग में कप्तानी की थी। उन्होंने 235 मुकाबलों में कप्तानी की है और इस दौरान उनकी टीम को 136 मैच में जीत मिली। 97 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच में कोई नतीजा नहीं निकला। धोनी के बाद सबसे ज्यादा जीत रोहित शर्मा (87) के नाम है।

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रन CSK के लिए IPL में सबसे ज्यादा रन बनाए धोनी CSK के लिए IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके बल्ले से 248 मैचों की 215 पारियों में 39.23 की औसत और 139.11 की स्ट्राइक रेट से 4,865 रन निकले हैं। उन्होंने 22 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन है। धोनी के बाद CSK के लिए सबसे ज्यादा रन (4,687) सुरेश रैना ने बनाए हैं। उन्होंने 176 मैच में 136.88 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन है।

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छक्के CSK के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए धोनी CSK के लिए IPL में सबसे ज्यादा छक्के (234) लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। दूसरे स्थान पर रैना हैं, जिनके बल्ले से 180 छक्के निकले थे। शिवम दुबे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनके बल्ले से CSK के लिए 100 छक्के निकले हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के (264) लगाने के मामले में धोनी चौथे स्थान पर हैं। उनसे आगे सिर्फ विराट कोहली (291), रोहित (302) और क्रिस गेल (357) हैं।