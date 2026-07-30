भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई यादगार मुकाबले हुए हैं। श्रीलंका के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ लगातार रन बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी पारियां खेलीं हैं। 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ऐसे में आगामी सीरीज से पहले भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।
#1
महेला जयवर्धने (1,822 रन)
पहले स्थान पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट 1997 में खेला था, आखिरी बार 2010 में इस टीम के विरुद्ध मैदान पर उतरे थे।
उन्होंने भारत के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों की 28 पारियों में 67.48 की औसत से 1,822 रन बनाए।
इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 8 अर्धशतक निकले। भारत के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 275 रन रहा, वह एक पारी में नाबाद भी लौटे थे।
#2
कुमार संगाकारा (1,352 रन)
इस सूची में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं।
उन्होंने 2001 से 2015 के बीच भारत के खिलाफ 17 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान 28 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 52 की बेहतरीन औसत से 1,352 रन बनाए।
उनके बल्ले से 5 शतक और 2 अर्धशतक निकले। भारत के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 219 रन रहा।
संगाकारा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों के सामने कई यादगार पारियां खेलीं।
#3
अरविंद डिसिल्वा (1,252 रन)
अरविंद डिसिल्वा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस पूर्व बल्लेबाज ने साल 1985 में पहली बार भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था।
आखिरी बार वह 1999 में इस टीम के खिलाफ खेलने उतरे थे।
उन्होंने 19 मैचों की 32 पारियों में 41.73 की औसत से 1,252 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन रहा था।
यह खिलाड़ी 2 पारियों में नाबाद भी रहा था।
#4
एंजेलो मैथ्यूज (1,051 रन)
चौथे स्थान पर श्रीलंका के एक और पूर्व स्टार बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज हैं।
वह भारत के खिलाफ साल 2009 में अपना पहला टेस्ट मैच खेले थे। आखिरी बार 2022 में वह इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 17 टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेले। इसकी 30 पारियों में 35.03 की औसत से 1,051 रन बनाए।
उनके बल्ले से 3 शतक और 4 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 रन रहा।