भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

पहले स्थान पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट 1997 में खेला था, आखिरी बार 2010 में इस टीम के विरुद्ध मैदान पर उतरे थे।

उन्होंने भारत के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों की 28 पारियों में 67.48 की औसत से 1,822 रन बनाए।

इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 8 अर्धशतक निकले। भारत के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 275 रन रहा, वह एक पारी में नाबाद भी लौटे थे।