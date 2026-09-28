विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली है

विराट कोहली की ओर से एक वनडे पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के

लेखन भारत शर्मा 07:06 pm Sep 28, 202607:06 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत में विराट कोहली (139*) की शतकीय पारी का अहम योगदान रहा। इस पारी से भारत ने 296 रन के लक्ष्य को 41.4 ओवर में हासिल कर लिया। कोहली ने 88 गेंदों में 9 छक्के भी लगाए। आइए उनके द्वारा एक वनडे पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्कों पर नजर डालते हैं।