IPL के इतिहास में RCB के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के

#1 विराट कोहली (291 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने इस टीम के लिए साल 2008 में पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 267 मुकाबले खेले हैं और इसकी 259 पारियों में 291 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 39.54 की औसत और 132.85 की स्ट्राइक रेट से 8,661 रन निकले हैं। कोहली ने इस लीग में 8 शतक और 63 अर्धशतक लगाए हैं।

#2 क्रिस गेल (239 छक्के) इस सूची में दूसरे स्थान पर RCB के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने साल 2011 में इस टीम के लिए अपना पहला मैच खेला था। आखिरी बार वह 2017 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 85 मैच की 84 पारियों में 239 छक्के जड़ दिए थे। उनकी औसत 43.32 और स्ट्राइक रेट 152.72 की रही थी। उनके बल्ले से 5 शतक और 19 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175* रन रहा था।

#3 एबी डिविलियर्स (238 छक्के) RCB के एक और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2011 में RCB के लिए अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2021 में इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 156 मैच की 144 पारियों में 238 छक्के जड़े थे। उनके बल्ले से 2 शतक और 37 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133* रन रहा था।

