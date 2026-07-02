हार्दिक पांड्या इस सूची में पहले स्थान पर हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के लिए 20वें ओवर में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के

लेखन आदर्श कुमार 06:56 pm Jul 02, 202606:56 pm

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में पारी का 20वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक माना जाता है। बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने के लिए बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते हैं। कई बार गेंदबाजों पर वह पूरी तरह हावी हो जाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई खिलाड़ियों ने अंतिम ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए खूब छक्के लगाए हैं। ऐसे में आइए भारत के लिए इस प्रारूप में आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।