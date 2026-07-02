टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के लिए 20वें ओवर में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में पारी का 20वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक माना जाता है। बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने के लिए बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते हैं। कई बार गेंदबाजों पर वह पूरी तरह हावी हो जाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई खिलाड़ियों ने अंतिम ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए खूब छक्के लगाए हैं। ऐसे में आइए भारत के लिए इस प्रारूप में आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
हार्दिक पांड्या
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 20वें ओवर के दौरान 110 गेंदों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा 20 छक्के जड़े हैं। साल 2016 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले हार्दिक अब तक इस प्रारूप में 128 मैचों की 109 पारियों में 28.24 की औसत से 2,288 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 126 छक्के और 168 चौके निकले हैं।
#2
रिंकू सिंह
दूसरे स्थान पर रिंकू सिंह हैं। भारतीय मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 20वें ओवर के दौरान 50 गेंदों का सामना करते हुए 14 छक्के लगाए हैं। रिंकू ने अब तक 45 मैचों की 33 पारियों में 39.11 की औसत से 665 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 55 चौके और 38 छक्के निकले हैं। रिंकू 16 पारियों में नाबाद रहे हैं, जबकि उनके नाम 3 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 69 रन है।
#3
सूर्यकुमार यादव
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 20वें ओवर के दौरान 34 गेंदों का सामना करते हुए 13 छक्के लगाए हैं। साल 2021 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले सूर्यकुमार ने अब तक 113 मैचों की 107 पारियों में 36.35 की औसत और 162.94 की स्ट्राइक रेट से 3,272 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 179 छक्के और 297 चौके निकले हैं।
#4
महेंद्र सिंह धोनी
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 20वें ओवर के दौरान 132 गेंदों का सामना करते हुए 12 छक्के जड़े थे। धोनी ने अपने करियर में 98 मैचों की 85 पारियों में 37.60 की औसत और 126.13 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। उनके बल्ले से 116 चौके और 52 छक्के निकले थे। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 56 रन रहा।