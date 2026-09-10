ईस्ट जोन ने जीता खिताब (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

दलीप ट्रॉफी 2026 में सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट और अन्य प्रमुख आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:01 pm Sep 10, 202604:01 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने जीता। एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए फाइनल में ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त बनाई थी, जिसके कारण मैच के ड्रॉ होने के बाद उन्होंने खिताब जीता। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में ईस्ट जोन का तीसरा खिताब है। इस सीजन में सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट और अन्य प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।