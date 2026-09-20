टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए कम समय में ज्यादा रन बनाना बड़ी चुनौती होती है। इसके बावजूद कई महिला खिलाड़ियों ने इस प्रारूप में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। इन खिलाड़ियों ने अपनी टीमों के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलीं और लंबे समय तक रन बनाने की निरंतरता बनाए रखी। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ियों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
स्मृति मंधाना (4,788 रन)
सूची में पहले स्थान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना आ गईं हैं।
उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2013 में खेला था।
अब तक उन्होंने 178* मैच खेले हैं और इसकी 171 पारियों में 30.69 की औसत से 4,788 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 126.90 की रही है।
उनके बल्ले से 2 शतक और 36 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है। मंधाना 15 पारियों में नाबाद भी रहीं हैं।
#2
सूजी बेट्स (4,758 रन)
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने साल 2007 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।
उनके बल्ले से 186 मैच की 178 पारियों में 28.33 की औसत से 4,758 रन निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 108.60 की रही है।
उन्होंने एक शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 124 रन रहा है। बेट्स 13 पारियों में नाबाद भी रहीं हैं।
#3
हरमनप्रीत कौर (4,327 रन)
तीसरे स्थान पर भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं।
उन्होंने साल 2009 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। अब तक इस इस खिलाड़ी ने 209 मैच खेले हैं और इसकी 187 पारियों में 30.25 की औसत से 4,327 रन बनाने में सफल रहीं हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है।
हरमनप्रीत 44 पारियों में नाबाद रहीं हैं।
#4
चमारी अट्टापट्टू (4,282 रन)
सूची में चौथे स्थान पर श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू हैं।
उन्होंने साल 2009 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 172 मैच खेले हैं और इसकी 169 पारियों में 27.10 की औसत से 4,282 रन बनाने में सफल रहीं हैं।
उनकी स्ट्राइक रेट 114.89 की रही है।
उनके बल्ले से 4 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119* रन रहा है।