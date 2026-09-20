स्मृति मंधाना के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में आंकड़े शानदार हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 02:12 pm Sep 20, 202602:12 pm

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए कम समय में ज्यादा रन बनाना बड़ी चुनौती होती है। इसके बावजूद कई महिला खिलाड़ियों ने इस प्रारूप में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। इन खिलाड़ियों ने अपनी टीमों के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलीं और लंबे समय तक रन बनाने की निरंतरता बनाए रखी। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ियों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।