जोस बटलर के आंकड़े ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 11:38 pm Jul 02, 202611:38 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, ऐसे में दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी। इस मैदान पर कई बल्लेबाजों के आंकड़े शानदार रहे हैं। ऐसे में आइए यहां सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।