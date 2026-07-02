टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, ऐसे में दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी। इस मैदान पर कई बल्लेबाजों के आंकड़े शानदार रहे हैं। ऐसे में आइए यहां सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
जोस बटलर (202 रन)
पहले स्थान पर इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर हैं। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2011 में खेला था। बटलर ने यहां 7 मैचों की 5 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 50.50 की औसत और 166.94 की स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83 रन रहा है। उन्होंने इस मैदान पर 21 चौके और 10 छक्के भी जड़े हैं।
#2
इयोन मोर्गन (185 रन)
दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन हैं। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2011 में खेला था, आखिरी बार वह 2021 में यहां खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में 185 रन बनाए थे। इस दौरान उनकी औसत 23.12 और स्ट्राइक रेट 160.86 की थी। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला था, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन था। उन्होंने यहां 15 चौके और 9 छक्के भी लगाए थे।
#3
मोहम्मद हफीज (156 रन)
तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद हफीज हैं। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2020 में खेला था, आखिरी बार वह 2021 में यहां खेलते हुए नजर आए थे। हफीज ने 4 मैचों की 3 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 156 रन बनाए थे। इस दौरान उनकी औसत 78.00 और स्ट्राइक रेट 173.33 की रही थी। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 86 रन रहा था।
#4
फिल सॉल्ट (141 रन)
फिल सॉल्ट चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने यहां सिर्फ एक मुकाबला खेला है और उस मैच में 141 रन की पारी खेल दी थी। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 60 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 15 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 235 की रही थी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 304/2 का स्कोर बना दिया था। दक्षिण अफ्रीका 158 रन पर ऑलआउट हुई थी।