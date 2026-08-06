जोस बटलर अब टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 10:03 am Aug 06, 202610:03 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड में खेले जा रहे द हंड्रेड टूर्नामेंट के 21वें मुकाबले में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के कप्तान जोस बटलर ने 51 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टी-20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने किरोन पोलार्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा। ऐसे में आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।