टी-20 क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
इंग्लैंड में खेले जा रहे द हंड्रेड टूर्नामेंट के 21वें मुकाबले में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के कप्तान जोस बटलर ने 51 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टी-20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने किरोन पोलार्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा। ऐसे में आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।
#1
जोस बटलर (14,833 रन)
बटलर ने अपने टी-20 करियर का पहला मुकाबला साल 2009 में खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 522 मुकाबले खेले हैं और इसकी 492 पारियों में 35.48 की औसत से 14,833 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 147.24 की रही है।
उनके बल्ले से 9 शतक और 106 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन रहा है।
बटलर ने अपने टी-20 करियर में 1,348 चौके और 650 छक्के भी लगाए हैं।
#2
किरोन पोलार्ड (14,803 रन)
दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी पोलार्ड हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2006 में खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 746 मैच खेले हैं और इसकी 663 पारियों में 31.76 की औसत से 14,803 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 151.02 की रही है।
पोलार्ड के बल्ले से 2 शतक और 70 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन है।
इस खिलाड़ी ने 923 चौके और 1,001 छक्के लगाए हैं।
#3
क्रिस गेल (14,562 रन)
वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज और दिग्गज खिलाड़ी रहे क्रिस गेल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
वह साल 2005 से 2022 तक टी-20 मुकाबले खेले।
गेल ने 463 मैचों की 455 पारियो में 36.22 की औसत से 14,562 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 144.75 की रही।
उनके बल्ले से 22 शतक और 88 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 175 रन रहा। उन्होंने अपने करियर में 1,132 चौके और 1,056 छक्के लगाए।
#4
एलेक्स हेल्स (14,449 रन)
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स सूची में चौथे स्थान पर हैं।
उन्होंने इस प्रारूप में पहला मैच 2009 में खेला था। अब तक उन्होंने 528 मैच खेले हैं और इसकी 523 पारियों में 29.91 की औसत से 14,449 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 144.51 की रही है।
इस खिलाड़ी ने 7 शतक और 92 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 119 रन रहा है।
उन्होंने अपने टी-20 करियर में 1,560 चौके और 595 छक्के लगाए हैं।