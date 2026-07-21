वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड की सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई है। इन खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और कई यादगार पारियां खेलीं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में बड़ी पारियां खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
#1
इयोन मोर्गन (4,067 रन)
पहले स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन हैं। उन्होंने 2009 में अपनी घरेलू सरजमीं पर पहला वनडे खेला था।
इस खिलाड़ी ने 124 मुकाबले खेले थे और इसकी 111 पारियों में 44.69 की औसत और 97.15 गी स्ट्राइक रेट से 4,067 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 6 शतक और 28 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन था। वह 20 पारियों में नाबाद भी रहे थे।
उनके बल्ले से 351 चौके और 116 छक्के निकले थे।
#2
जो रूट (4,030 रन)
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने इंग्लैंड में अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2013 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 99 मैच खेले हैं और इसकी 93 पारियों में 52.33 की औसत से 4,030 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उन्होंने 90.54 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
इस खिलाड़ी के बल्ले से 10 शतक और 24 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166* रन रहा है।
#3
जोस बटलर (2,592 रन)
इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने अपनी घरेलू सरजमीं पर पहला वनडे मैच 2013 में खेला था।
अब तक उन्होंने 92 मुकाबले खेले हैं और इसकी 76 पारियों में 2,592 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनकी औसत 43.2 और स्ट्राइक रेट 118.19 की रही है। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड में 5 शतक और 16 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन रहा है।
#4
इयान बेल (2,548 रन)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व दिग्गज बल्लेबाज इयान बेल इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
उन्होंने इंग्लैंड में अपना पहला वनडे साल 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2014 में अपनी घरेलू सरजमीं पर खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 70 मुकाबले खेले थे और इसकी 68 पारियों में 42.46 की औसत से 2,548 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 शतक और 16 अर्धशतक निकले थे।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 126* रन रहा था।