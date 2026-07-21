वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

पहले स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन हैं। उन्होंने 2009 में अपनी घरेलू सरजमीं पर पहला वनडे खेला था।

इस खिलाड़ी ने 124 मुकाबले खेले थे और इसकी 111 पारियों में 44.69 की औसत और 97.15 गी स्ट्राइक रेट से 4,067 रन बनाए थे।

उनके बल्ले से 6 शतक और 28 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन था। वह 20 पारियों में नाबाद भी रहे थे।

उनके बल्ले से 351 चौके और 116 छक्के निकले थे।