हैरी ब्रूक इस सूची में पहले स्थान पर हैं (फाइल तस्वीर)

भारत के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 08:15 pm Jul 30, 202608:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में बड़ी पारियां खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं माना जाता। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने लगातार रन बनाना और पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करना विशेष उपलब्धि होती है। इसके बावजूद कई विदेशी बल्लेबाजों ने एक टी-20 सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और खूब रन बनाए। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक टी-20 सीरीज में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए।