भारत के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में बड़ी पारियां खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं माना जाता। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने लगातार रन बनाना और पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करना विशेष उपलब्धि होती है। इसके बावजूद कई विदेशी बल्लेबाजों ने एक टी-20 सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और खूब रन बनाए। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक टी-20 सीरीज में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए।
#1
हैरी ब्रूक (229 रन)
हैरी ब्रूक इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2026 की टी-20 सीरीज में भारतीय टीम के खिलाफ 5 मैचों की 4 पारियों में 229 रन बनाए थे।
ब्रूक एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होने भारत के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने 4 पारियों में 114.50 की औसत से ये रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 214.01 की रही थी।
उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95* रन था।
#2
निकोलस पूरन (184 रन)
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
साल 2021 में वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी। पूरन ने 3 मुकाबले खेले थे और इसकी 3 पारियों में 61.33 की औसत से 184 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन रहा था।
पूरन ने उस सीरीज में 140.45 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उन्होने 17 चौके और 9 छक्के लगाए थे।
#3
कॉलिन मुनरो (178 रन)
साल 2019 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। उस सीरीज में 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हुए थे।
कीवी टीम के सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने सभी मुकाबले खेले थे और इसकी 5 पारियों में 35.60 की औसत और 130.88 की स्ट्राइक रेट से 178 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन रहा था। मुनरो ने उस सीरीज में 18 चौके और 7 छक्के जड़े थे।
#4
निकोलस पूरन और ग्लेन फिलिप्स (176 रन)
पूरन और ग्लेन फिलिप्स संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। दोनों एक टी-20 सीरीज में भारत के खिलाफ 176 रन बना चुके हैं।
पूरन ने 2023 में 61.33 की औसत और 140.45 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन था।
फिलिप्स ने 2025 की टी-20 सीरीज में 35.20 की औसत और 153.04 की स्ट्राइक रेट से 176 बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन था।