अर्जुन राणातुंगा के आंकड़े भारत के खिलाफ कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 07:38 pm Jul 30, 202607:38 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलना हमेशा किसी भी कप्तान के लिए बड़ी चुनौती रही है। भारतीय टीम ने अपने घरेलू और विदेशी मैदानों पर सभी की कड़ी परीक्षा ली है। इसके बावजूद कुछ कप्तान ऐसे रहे, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपनी टीम की लंबे समय तक अगुआई की और इस जिम्मेदारी को निभाया। ऐसे में आइए उन कप्तानों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी की है।