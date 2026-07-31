अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे भी इस सूची में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत के लिए बिना एक गेंद फेंके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 01:02 pm Jul 31, 202601:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम में कई ऐसे बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढेरों रन बनाए। हालांकि, अपने करियर में एक भी गेंद नहीं फेंकी है। इन खिलाड़ियों ने पूरी तरह बल्लेबाज या विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए टीम के लिए अहम योगदान दिया। ऐसे में आइए भारत के लिए बिना एक भी गेंद फेंके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।