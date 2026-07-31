भारत के लिए बिना एक गेंद फेंके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम में कई ऐसे बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढेरों रन बनाए। हालांकि, अपने करियर में एक भी गेंद नहीं फेंकी है। इन खिलाड़ियों ने पूरी तरह बल्लेबाज या विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए टीम के लिए अहम योगदान दिया। ऐसे में आइए भारत के लिए बिना एक भी गेंद फेंके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
केएल राहुल (9,830 रन)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल हैं।
उन्होंने साल 2014 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला खेला था। राहुल अब तक 238 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 277 पारियों में 40.45 की औसत से 9,830 रन बना चुके हैं।
उनके बल्ले से 22 शतक और 62 अर्धशतक निकले हैं। खास बात यह है कि इतने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने एक भी गेंद नहीं फेंकी है।
बल्लेबाजी में उनका सर्वोच्च स्कोर 199 रन रहा है।
#2
अजिंक्य रहाणे (8,414 रन)
इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत के पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं।
उन्होंने 2011 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जबकि आखिरी बार 2023 में भारतीय टीम की ओर से खेलते नजर आए थे।
रहाणे ने अपने करियर में 195 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, लेकिन एक भी गेंद नहीं फेंकी।
उन्होंने 251 पारियों में 35.95 की औसत से 8,414 रन बनाए। उनके नाम 15 शतक और 51 अर्धशतक दर्ज हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 188 रन रहा।
#3
ऋषभ पंत (5,637 रन)
इस सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं।
उन्होंने साल 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पदार्पण किया था।
पंत अब तक 157 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी है।
उन्होंने 180 पारियों में 35.23 की औसत से 5,637 रन बनाए हैं। उनके नाम 9 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 159 रन रहा है।
#4
ईशान किशन (2,793 रन)
अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2021 में खेलने वाले ईशान किशन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
अब तक उन्होंने 89 मैच खेले हैं और उन्हें एक भी गेंद डालने का मौका नहीं मिला है।
इस खिलाड़ी ने 86 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए 34.48 की औसत से 2,793 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 210 रन रहा है।