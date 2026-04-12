IPL इतिहास में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले कप्तान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हरा दिया। SRH ने पहले खेलते हुए 219/6 का स्कोर बनाया। जवाब में PBKS ने श्रेयस अय्यर (69*) की पारी से लक्ष्य हासिल कर लिया। इस पारी में अय्यर की स्ट्राइक रेट 209.09 की रही। वह IPL इतिहास में 200+ स्ट्राइक रेट से दूसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले कप्तान बन गए। आइए अन्य के बारे में जानते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी - 8 बार 50+ स्कोर IPL इतिहास में 200+ स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले कप्तान चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के महेंद्र सिंह धोनी है। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 278 मैच खेले हैं, जिसकी 242 पारियों में 38.30 की औसत और 147.45 की स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं। इसमें 24 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 84 रन रहा है। उन्होंने 24 में से 8 बार 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 50+ स्कोर बनाए हैं।

#2 श्रेयस अय्यर - 7 बार 50+ स्कोर इस सूची में अब PBKS के कप्तान अय्यर दूसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने अब तक 137 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 135 पारियों में 34.85 की औसत और 134.73 की स्ट्राइक रेट से 3,868 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 29 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97* रन रहा है। उन्होंने 29 में से 7 बार 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 50+ स्कोर बनाए हैं।

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#3 डेविड वार्नर - 5 बार 50+ स्कोर इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर तीसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने अब तक 187 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 184 पारियों में 40.50 की औसत और 139.80 की स्ट्राइक रेट से 6,565 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 62 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 126 रन रहा है। उन्होंने 66 में से 5 बार 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 50+ स्कोर बनाए हैं।

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