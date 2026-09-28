कुलदीप यादव के आंकड़े वनडे मे शानदार हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

लेखन आदर्श कुमार 06:12 pm Sep 28, 202606:12 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में 4 या उससे ज्यादा विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण माना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में कई गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से इस प्रारूप में बार-बार यह उपलब्धि हासिल की। कुछ गेंदबाजों ने नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया तो कुछ ने बीच के ओवरों में विकेटों की झड़ी लगाई। आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होने भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा 4+ विकेट लिए।