मोहसिन नकवी का ACC अध्यक्ष के तौर कार्यकाल जल्द होगा समाप्त- रिपोर्ट
क्या है खबर?
एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का कार्यकाल अब अंतिम महीनों में पहुंच गया है। पिछले 2 साल में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप जीतने पर किसी अन्य अधिकारी को ट्रॉफी सौंपने की अनुमति नहीं दी। पाकिस्तानी राजनेता नकवी का 2 साल का कार्यकाल अप्रैल 2027 में खत्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके अगले कार्यकाल के लिए चुने जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में 2027 में ACC को नया अध्यक्ष मिल सकता है।
रिपोर्ट
इस कारण नहीं बढ़ पाएगा नकवी का कार्यकाल
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, नकवी के पास कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन उन्हें ACC सदस्यों का जरूरी समर्थन मिलने की संभावना कम है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस मामले में क्या रुख अपनाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
हालांकि, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए भारत के नकवी के समर्थन में खड़े होने की संभावना कम मानी जा रही है।
ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है।
नाराज
भारत में पसंद नहीं किए जाते नकवी
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों के कारण नकवी भारत में पसंद नहीं किए जाते हैं।
2025 पुरुष एशिया कप में BCCI ने उनसे ट्रॉफी नहीं लेने का रुख अपनाया था।
इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर निकल गए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया था।
नकवी का यह रुख भारत में उनके प्रति नाराजगी की एक प्रमुख वजह माना जाता है।
चुनाव
कैसे चुना जाता है ACC का अध्यक्ष?
ACC अध्यक्ष का पद पूर्ण सदस्य बोर्डों- भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच घूमता है।
कार्यकाल 2 साल का होता है और इसका फैसला वार्षिक बैठक में किया जाता है। इसलिए किसी एक देश के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष बने रहने की व्यवस्था नहीं है।
मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सदस्य बोर्ड को औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखना होगा और सभी पूर्ण सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी होगी।
देरी
पुरस्कार वितरण समारोह में हुई 50 मिनट की देरी
महिला एशिया कप खिताबी मुकाबले के बाद भारतीय टीम के नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में करीब 50 मिनट की देरी हुई।
इसके बाद विजेता ट्रॉफी प्रदान किए बिना समारोह आगे बढ़ाने का फैसला किया गया।
बड़ी बात यह रही कि BCCI सचिव सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मैदान पर थे, लेकिन वे भी मंच पर नहीं गए और न ही नकवी के साथ मंच साझा किया। इससे तनाव और बढ़ गया।