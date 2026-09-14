मोहसिन नकवी अभी ACC के अक्ष्यक्ष हैं (फाइल तस्वीर)

मोहसिन नकवी का ACC अध्यक्ष के तौर कार्यकाल जल्द होगा समाप्त- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 05:14 pm Sep 14, 202605:14 pm

क्या है खबर?

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का कार्यकाल अब अंतिम महीनों में पहुंच गया है। पिछले 2 साल में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप जीतने पर किसी अन्य अधिकारी को ट्रॉफी सौंपने की अनुमति नहीं दी। पाकिस्तानी राजनेता नकवी का 2 साल का कार्यकाल अप्रैल 2027 में खत्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके अगले कार्यकाल के लिए चुने जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में 2027 में ACC को नया अध्यक्ष मिल सकता है।