रणजी ट्रॉफी: मोहम्मद सिराज संभालेंगे हैदराबाद की कमान, शुरुआती 2 मुकाबलों में करेंगे कप्तानी

सिराज फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। यह सीरीज 3 अक्टूबर को समाप्त होगी।

इसके बाद हैदराबाद का रणजी ट्रॉफी अभियान 11 अक्टूबर को त्रिपुरा के खिलाफ शुरू होगा, हालांकि मुकाबले का स्थान अभी तय नहीं है।

टीम 18 अक्टूबर से विजयनगरम में आंध्र के खिलाफ दूसरा मैच खेलेगी। भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें पहले टी-20 मुकाबले होंगे। सिराज टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।