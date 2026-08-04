श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: विदेशी धरती पर ऐसे रहे हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 03:15 pm Aug 04, 202603:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के मुकाबले गॉल और कोलंबो में होंगे। भारतीय टीम 9 साल बाद श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। इससे पहले टीम ने 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था। जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे। आइए विदेशी धरती पर उनके आंकड़े जान लेते हैं।