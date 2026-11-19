कोटक ने महंगे साबित हुए स्पेल के बावजूद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का यह तेज गेंदबाज आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करता है और विकेट की तलाश में रन भी खर्च कर सकता है।

कोटक ने आगे कहा, "प्रसिद्ध आक्रामक गेंदबाज हैं और उनसे रन भी बन सकते हैं। जब वह विकेट लेते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब रन खर्च करते हैं तो उन्हें यह पसंद नहीं आता।"