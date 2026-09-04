मोहम्मद सिराज और देवदत्त पडिक्कल दलीप ट्रॉफी के फाइनल के लिए साउथ जोन में हुए शामिल

क्रिकइंफो के अनुसार, अभी यह साफ नहीं है कि इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए किन 2 खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा।

पडिक्कल ने हाल ही में श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज वाला शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए 3 पारियों में 328 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे।

2024 में अपने डेब्यू के बाद यह पहला मौका था जब वह लगातार टेस्ट मैच खेल रहे थे।