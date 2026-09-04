मोहम्मद सिराज और देवदत्त पडिक्कल दलीप ट्रॉफी के फाइनल के लिए साउथ जोन में हुए शामिल
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच साउथ जोन और ईस्ट जोन के बीच 6 सितंबर से खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। इस बीच खबर है कि साउथ जोन की टीम में मोहम्मद सिराज और देवदत्त पडिक्कल को जोड़ा गया है। बता दें कि साउथ जोन ने तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलते हुए सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन को हराया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
पडिक्कल के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
क्रिकइंफो के अनुसार, अभी यह साफ नहीं है कि इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए किन 2 खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा।
पडिक्कल ने हाल ही में श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज वाला शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए 3 पारियों में 328 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे।
2024 में अपने डेब्यू के बाद यह पहला मौका था जब वह लगातार टेस्ट मैच खेल रहे थे।
फाइनल
तिलक, वैभव और किशन की भागीदारी पर नहीं है स्पष्टता
फाइनल में साउथ जोन के कप्तान तिलक और ईस्ट जोन के वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की भागीदारी अभी भी पक्की नहीं है।
ऐसा तब तक है जब तक कि भारतीय टीम मैनेजमेंट आखिरी समय में उनकी अनुपस्थिति के लिए कोई अनुरोध न करे।
दरअसल, ये तीनों खिलाड़ी 13 सितंबर से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 मैचों के लिए भारत की टीम का हिस्सा हैं।