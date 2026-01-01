LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / मोहम्मद शमी का 2025-26 के घरेलू संस्करण में कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 
मोहम्मद शमी का 2025-26 के घरेलू संस्करण में कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 
मोहम्मद शमी कमाल के फॉर्म में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

मोहम्मद शमी का 2025-26 के घरेलू संस्करण में कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Jan 01, 2026
02:58 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर राष्ट्रीय टीम में वापसी के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। चयनकर्ता उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन हाल के दिनों में कमाल का रहा है। ऐसे में आइए 2025-26 घरेलू संस्करण में उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

रणजी ट्रॉफी 

रणजी ट्रॉफी में शमी ने चटकाए 20 विकेट 

लाल गेंद की क्रिकेट में शमी की फिटनेस को लेकर हाल के दिनों में काफी बहस होती रही है। हालांकि, 35 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में शानदार गेंदबाजी कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। शमी ने 4 मैचों की 7 पारियों में 18.60 की बेहतरीन औसत से 20 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया।

टी-20

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसा रहा शमी का प्रदर्शन 

शमी ने भारत की प्रमुख घरेलू टी-20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपनी घातक गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचों में 14.93 की शानदार औसत से 16 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकोनॉमी रेट 8.90 की रही। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लेकर मैच का रुख बदला। खास बात यह रही कि कम से कम 16 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शमी की औसत पूरे सीजन में तीसरा सर्वश्रेष्ठ रहा।

Advertisement

विजय हजारे

शमी ने अपना शानदार फॉर्म विजय हजारे में भी जारी रखा 

शमी का शानदार फॉर्म विजय हजारे ट्रॉफी में भी लगातार जारी है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 4 मैचों में 23.75 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं, जबकि उनकी इकॉनमी रेट 5.53 की रही है। सफेद गेंद की क्रिकेट में शमी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह अपने पिछले 10 मैचों में एक बार भी बिना विकेट के नहीं लौटे हैं। इनमें से सात मुकाबलों में उन्होंने कम से कम 2-2 विकेट हासिल किए हैं।

Advertisement

अंतरराष्ट्रीय

ऐसा रहा है शमी का अंतरराष्ट्रीय करियर

शमी ने अब तक भारतीय टीम के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 27.71 की औसत के साथ 229 विकेट चटकाए हैं। वनडे में इस खिलाड़ी के नाम 108 मुकाबलों की 107 पारियों में 206 विकेट है। इस दौरान उनकी औसत 24.05 की रही है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस खिलाड़ी ने 25 मुकाबलों की 25 पारियों में 28.18 की औसत से 27 विकेट अपने नाम किए हैं।

Advertisement