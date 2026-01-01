मोहम्मद शमी का 2025-26 के घरेलू संस्करण में कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर राष्ट्रीय टीम में वापसी के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। चयनकर्ता उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन हाल के दिनों में कमाल का रहा है। ऐसे में आइए 2025-26 घरेलू संस्करण में उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी में शमी ने चटकाए 20 विकेट लाल गेंद की क्रिकेट में शमी की फिटनेस को लेकर हाल के दिनों में काफी बहस होती रही है। हालांकि, 35 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में शानदार गेंदबाजी कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। शमी ने 4 मैचों की 7 पारियों में 18.60 की बेहतरीन औसत से 20 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया।

टी-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसा रहा शमी का प्रदर्शन शमी ने भारत की प्रमुख घरेलू टी-20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपनी घातक गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचों में 14.93 की शानदार औसत से 16 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकोनॉमी रेट 8.90 की रही। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लेकर मैच का रुख बदला। खास बात यह रही कि कम से कम 16 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शमी की औसत पूरे सीजन में तीसरा सर्वश्रेष्ठ रहा।

विजय हजारे शमी ने अपना शानदार फॉर्म विजय हजारे में भी जारी रखा शमी का शानदार फॉर्म विजय हजारे ट्रॉफी में भी लगातार जारी है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 4 मैचों में 23.75 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं, जबकि उनकी इकॉनमी रेट 5.53 की रही है। सफेद गेंद की क्रिकेट में शमी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह अपने पिछले 10 मैचों में एक बार भी बिना विकेट के नहीं लौटे हैं। इनमें से सात मुकाबलों में उन्होंने कम से कम 2-2 विकेट हासिल किए हैं।

